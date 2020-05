Benedetta Rossi, “incidente” in cucina: ‘Mi viene da piangere’. L’errore per la...

Benedetta Rossi, piccolo imprevisto in cucina: “Ora mi viene da piangere!”, il racconto della food blogger lascia tutti senza parole.

Sul web è una delle food blogger più amate e seguite. Stiamo ovviamente parlando di Benedetta Rossi. Su Youtube ha creato un canale ‘Fatto in Casa da Benedetta‘ con tante ricette squisite e tanti suggerimenti per creare piatti gustosi. Di recente, tramite una IG stories, ha raccontato una piccola disavventura che le è capitata in cucina mentre era alle prese con la registrazione di un video di una ricetta.

Benedetta Rossi, piccolo inconveniente culinario

Dopo il successo sul piccolo schermo con la sua trasmissione di cucina, Benedetta Rossi è divenuta molto famosa anche sul web. La food blogger ha anche creato un canale su Youtube ‘ ‘Fatto in Casa da Benedetta‘ dove è solita condividere video con tante nuove e gustose ricette da fare a casa.

Su Instagram, ha deciso di condividere con i follower una piccola disavventura culinaria che le è capitata: ecco cosa ha detto.

Le parole della food blogger sui social

Tramite una Instagram storie, Benedetta Rossi ha raccontato cosa le è successo mentre era alle prese con la registrazione di un nuovo video per il la trasmissione di Real Time ‘Fatto in casa per voi’.

La food blogger ha confessato di aver dimenticato di aggiungere un ingrediente fondamentale per la sua ricetta, ovvero il prezzemolo.

“Mi sono preparata tutti gli ingredienti, tutto preciso, ma quando avevamo finito, mi giro e mi accorgo di non aver messo il prezzemolo. Lo avevo preparato e poi mi ero scordata di metterlo. La ricetta è buona lo stesso, però con un pizzichetto di prezzemolo sarebbe un po’ più saporita. Ora mi viene da piangere!”.

I fan sicuramente perdoneranno questa sua piccola disattenzione, gli errori in cucina capitano a tutti.

