Benedetta Rossi rivela il debito nascosto ai fan: l’annuncio doveroso

La conduttrice dopo il periodo di assenza dai social ha voluto avere un faccia a faccia con i fan. Ecco cosa è successo.

Dopo la piccola pausa dai social, Benedetta Rossi torna dal pubblico che l’ha sempre amata per un post che ha lasciato tutti spiazzati.

La pausa dai social che ha allarmato i fan in realtà le è servita a ricaricarsi un po’.

Benedetta Rossi, prima la pausa poi il post per sanare il ‘debito’ con i fan

Gli impegni, sempre più numerosi, hanno incrinato anche il rapporto di Benedetta Rossi con marito e collega Marco Gentili. Un impegno dopo l’altro, tra Tv, social e editoria che hanno condizionato un po’ gli ultimi mesi.

Marito e moglie, costretti a stare insieme 24 ore su 24 hanno finito per diventare più colleghi che congiunti. Difficile gestire il successo ma Benedetta ha capito che un po’ di distacco avrebbe sicuramente aiutato a ritrovare l’armonia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta)

Ma non ha potuto fare a meno, negli ultimi giorni, di interrompere questo stacco dalla vita frenetica per ringraziare i fan che l’hanno sempre sostenuta anche in libreria comprando il suo libro di ricette.

Benedetta ringrazia tutti i fan con un bellissimo post

Un post quello della Rossi che ha fatto molto piacere ai fan: Benedetta ha voluto dire grazie a tutti quelli che hanno contribuito a rendere il suo libro il più letto di questi ultimi mesi.

La conduttrice, infatti, ha messo anche una foto che ritrae una pagina del giornale che ha eletto il suo libro il più letto della top ten. Insomma, una grande soddisfazione che Benedetta si sentiva davvero in colpa a non condividere con i suoi amatissimi fan. Un debito che la conduttrice ha risanato circa 4 giorni fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta)



Ovviamente non poteva mancare, per interrompere il silenzio social, un post sul tenerissimo Cloud che si fa fare la prima toelettatura senza nessuna obiezione.