Benedetta Rossi, incidente durante le riprese: il video finisce sui social

Benedetta Rossi, piccolo imprevisto durante le riprese di una ricetta: il video pubblicato sui social cattura l’attenzione dei fan

E’ uno dei profili più seguiti nel nostro Paese dagli appassionati di cucina. Attraverso il suo canale youtube e il suo blog, Benedetta Rossi condivide i suoi segreti ai fornelli con tante ricette gustose ed originali.

Nell’ultimo video caricato è accaduto un ‘particolare imprevisto‘. La nota food blogger spiega perché ad un certo punto è scoppiata a ridere durante le riprese.

Benedetta Rossi: imprevisto social

Una delle food blogger più seguite in Italia è, senza alcun dubbio, Benedetta Rossi. Da tanti anni, è un punto di riferimento per tutti quelli che vogliono cimentarsi ai fornelli e scoprire i segreti in cucina. Oltre ad essere molto amata su Youtube, il suo profilo Instagram vanta oltre 3.1 milioni di follower dove non manca mai di condividere i momenti più importanti non soltanto della sua vita professionale ma anche privata. Di recente, ha parlato delle condizioni di salute del suo amico a quattro zampe, il quale pare stia rispondendo bene alle cure.

In queste ore, sul suo account ufficiale ha condiviso un post che ha catturato immediatamente l’attenzione del pubblico. Durante le riprese la Rossi è scoppiata a ridere e subito dopo ha spiegato il motivo scatenate.

Il motivo dell’attacco di risate

Come già accennato, Benedetta Rossi ama condividere la sua vita quotidiana sui social e di recente ha pubblicato un nuovo post che non è passato affatto inosservato.

Il video in questione ritrae la food blogger mentre è impegnata con le riprese di una video ricetta ma ad un tratto scoppia a ridere. Cosa è successo per indurre la chef ad un attacco di ‘ridarella’? Lei stessa ha raccontato cosa è successo: