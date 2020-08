Benedetta Rossi, impressionanti guadagni con i suoi video

Benedetta con i suoi video ed il suo blog di cucina riesce ad avere dei guadagni cospicui e fenomenali. Quanto le frutta questa sua attività?

Benedetta Rossi è la più nota food blogger in Italia, grazie alle ricette facili e gustose che condivide con tutti i suoi follower. Per questo motivo non è difficile credere che Benedetta abbia dei guadagni importanti dalla sua attività.

L’inizio della carriera di Benedetta

Benedetta ha iniziato il suo percorso usando una sua pagina Facebook intitolata “Fatto in casa da Benedetta”. Da li è passata ad utilizzare altri social, Youtube, per poi scrivere un libro.

L’ultima avventura è stata il programma omonimo trasmesso su Real Time nel quale mostra come preparare i proprio piatti e consiglia anche eventuali presentazioni nei piatti. Benedetta è bravissima davanti alla telecamera ed è in grado di trasmettere energia attraverso i video.

La blogger grazie alla simpatia, alle sue capacità comunicative ed ovviamente quelle di cuoca su Youtube ha 2 milioni di iscritti ed ogni video arriva ad almeno 1 milione di visualizzazioni. Ha molti fan anche sugli altri social, per esempio si Instagram ha più di 3 milioni di followers e su Facebook ha 6,8 milioni di seguaci.

Gli effettivi guadagni sui social network

Benedetta ha i suoi guadagni massimi grazie ai suoi canali social. Da Instagram riceve un guadagno che varia tra i 2.000 e i 4.000 euro. Da Youtube riceve circa 75.000€ annui.

Poi vanno calcolati i guadagni provenienti dalle vendite dei libri, dagli sponsor e il compenso che riceve per il programma televisivo su Real Time.

Questi guadagni si affiancano alle attività principali di Benedetta. Possiede un agriturismo nelle Marche, anche se al momento non si sa se sia aperto o meno. Lo possiamo vedere chiaramente nelle riprese video o del programma televisivo.

La food blogger è riuscita a sfruttare le sue capacità e la passione per la cucina per garantirsi un ottimo guadagno ed un futuro più sereno. Tutto questo rimanendo coi piedi a terra e restando sé stessa. Che sia questo il suo segreto per il successo?