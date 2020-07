Benedetta Rossi ‘Ha gravi problemi alle ossa’: necessaria la terapia per i problemi di salute del suo amico a 4 zampe

Benedetta Rossi, il triste annuncio tramite i social: ‘Ha gravi problemi alle ossa’, la speranza per Nuvola

Avere un animale in casa è un’esperienza che arricchisce positivamente la vita di ognuno di noi. Lo sa perfettamente anche Benedetta Rossi che, da anni, condivide la sua vita quotidiana con Nuvola che non sembra attraversare un periodo positivo per i diversi problemi di salute.

A darne notizia, è la nota food blogger tramite il suo account Instagram: ecco le sue parole.

Benedetta Rossi, i problemi di salute di Nuvola

Una delle food blogger più amate in Italia è, senza alcun dubbio, Benedetta Rossi. Nel corso degli anni, ha raggiunto la sua popolarità attraverso diversi canali social grazie alla preparazione e condivisione di ricette gustose e segreti in cucina. Nei giorni scorsi, si è resa protagonista di una esilarante gaffe. Durante una cena con il marito, ha rivelato di non essere in grado di pulire gli scampi.

In queste ore, invece, ha condiviso una bellissima notizia che riguarda il suo amato amico a quattro zampe, Nuvola.

Il racconto della food blogger sui social

Nelle scorse settimane, il volto di Fatto in casa per Voi ha accennato i problemi di salute del suo cane. In una delle ultime foto caricate su IG, Benedetta Rossi ha spiegato che il suo amico a quattro zampe faceva fatica a camminare e per questo motivo lei stessa lo aiutava a passeggiare con un piccolo tutore per sorreggerlo.

Sempre sui social, la blogger ha raccontato come sta oggi Nuvola e pare che le cure costanti abbiano migliorato le sue condizioni di salute:

“Mariacristina è una Osteopata e una cara amica che abita qui vicino. Ogni tanto quando ha tempo passa da noi e fa dei trattamenti a Nuvola”.

E poi aggiunge: