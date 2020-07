Benedetta Rossi, guaio in cucina: il marito costretto ad intervenire, bufera sui social

Benedetta Rossi, gaffe social per la nota food blogger: il marito interviene in suo aiuto

Una delle food blogger più amate dalla rete è, senza alcun dubbio, Benedetta Rossi. Nonostante sia bravissima in cucina, la chef ha rivelato cosa non riesce a fare: il marito interviene in suo aiuto. A quanto pare, nemmeno una brava come lei sa fare tutto. Ci sono alcune cose che ancora non ha imparato a fare. Ecco cosa ha rivelato.

Benedetta Rossi: gaffe social

Sul web è una delle food blogger più amate e seguite. Stiamo ovviamente parlando di Benedetta Rossi. Ha raggiunto la notorietà con la creazione di un canale sulla piattaforma Youtube ‘Fatto in Casa da Benedetta‘ con tante ricette squisite e tanti suggerimenti per creare piatti gustosi e originali. La sua popolarità, inoltre, si è spostata anche sui principali social network.

In una delle ultime stories condivise su IG, ha rivelato quale sia il suo punto debole proprio tra i fornelli: ecco la piccola gaffe social della nota cuoca.

La food blogger rivela il suo punto debole

Un periodo particolarmente positivo per Benedetta Rossi. E’ pronta per l’uscita del suo nuovo libro. Nelle scorse settimane, tramite una serie di IG stories ha rivelato di essere super impegnata e di essere impossibilitata a rispondere ai diversi messaggi ricevuti in direct. La food blogger infatti ha dedicato il suo tempo alla realizzazione delle foto per il suo nuovo libro di ricette. (per approfondire la notizia, clicca su questo link).

Di recente, la donna ha condiviso una serie di clip in cui si trova a cena con il suo marito. Nonostante sia un ottima cuoca e amatissima dal popolo del web ha rivelato qual è il suo punto debole. Non è in grado di pulire gli scampi e per questo motivo il marito gli ha spiegato gli step fondamentali per aprire i crostacei.