Benedetta Rossi lo scatto privato fa impazzire i fan: ‘Bellezza disarmante’

Una foto che ha lasciato i fan completamente a bocca aperta. Uno scatto privato quello di Benedetta Rossi che li ha mandati in delirio.

La food blogger Benedetta Rossi è una delle più apprezzate in rete e le sue ricette sono spesso riproposte dalle persone che la seguono anche in TV con Fatto in casa da Benedetta.

Di recente, ha parlato della realizzazione di saponi fatti in casa e ha fatto impazzire i suoi seguaci che non vedono l’ora di imparare i segreti di questa pratica artigianale.

Ma non solo: la cuoca ha postato la foto del suo cagnolino che ha catturato il cuore di tutti i suoi follower.

Benedetta Rossi, il cagnolino su Instagram fa impazzire i fan

Benedetta Rossi ha pubblicato una nuova foto su Instagram in cui mostra il piccolo cucciolo di casa.

Il cucciolo in foto è Cloud e la food blogger – insieme al marito Marco Gentili – ha voluto omaggiare il cane con una foto nel suo terzo mese.

Ecco la foto:

Come possiamo leggere in didascalia, il cucciolo pesa 10 kg. Una foto che, appunto, alla ricorrenza del loro amato cane.

Lo scatto, come potrete immaginare, ha subito catalizzato l’attenzione dei suoi seguaci, che hanno riempito lo scatto di tanti cuoricini e commenti di apprezzamento.

Benedetta e il sapone fatto in casa

La food blogger ha parlato con i suoi follower anche del fatto che si dedica alla realizzazione di saponi fatti in casa.

Una pratica, dal sapore artigianale, che ha colpito moltissimo i suoi fedeli seguaci che non vedono l’ora di apprendere qualche dettaglio in più sulla realizzazione di prodotti realizzati alla vecchia maniera.

D’altronde, la Rossi è molto abile nelle cose fatte in casa, pertanto, è un punto di riferimento per coloro che la apprezzano, non solo in cucina, ma anche per quel che concerne il ménage domestico e familiare.