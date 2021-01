Benedetta Rossi, il drammatico imprevisto: ‘Siamo un pò sfigati’

L’amatissima food influencer ritorna al centro dei gossip. L’amara confessione sui social dopo il drammatico imprevisto. Ecco cosa è accaduto.

Volto della genuinità e della cucina tradizionale Benedetta Rossi è ormai una delle food influencer più amate dal pubblico italiano, che volentieri segue le maratone del suo iconico programma su Canale 33.

Di recente è apparsa al quanto stufa dei pettegolezzi incentrati su di lei e su suo marito Marco Gentili, al punto che dopo qualche giorno di stop dai social hanno voluto controbattere al fastidioso fenomeno con un’inaspettata ‘dichiarazione’ sui social.

Molto attiva sui social dove è seguita da oltre 3 milioni e mezzo di followers, ama condividere la sua quotidianità.

Pochi giorni fa, indaffarata insieme a suo marito, a festeggiare un giorno per loro molto speciale, è stata colpita da uno spiacevole imprevisto, che è andato a ‘rovinare’ una giornata spensierata.

Che cosa è accaduto all’amata coppia? Scopriamo tutti i dettagli.

Benedetta Rossi confessa: ‘Siamo un pò sfigati’

Qualche giorno fa, la food influencer e suo marito in occasione degli 8 messi del loro cucciolo Cloud, hanno voluto concedersi una ‘passeggiatina di 8 km’ al mare.

Ma non tutto è filato liscio come speravano. In primis è balenato loro il dubbio che stessero ‘violando regole della Zona Arancione’ così hanno deciso di fare ritorno a casa.

Poi appurato che in realtà fossero in ‘regola’ hanno deciso di dirigersi nuovamente verso il mare.

Ma proprio durante la passeggiata è iniziata una forte tempesta di pioggia:

‘insomma lo ammettiamo siamo un po’ “sfigati”’

ha scritto Benedetta Rossi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta)

La food influencer, nel concludere il post, ha ammesso poi che nonostante tutto non si sono lasciati abbattere dalla situazione, al contrario sono riusciti a scattare anche qualche foto ricordo.

Marco Gentili, ‘Quando glielo chiedono si incavola’

Nei loro abituali siparietti quotidiani raccontati attraverso le sue Stories, Benedetta Rossi si è mostrata mentre è intenta a ricercare su Google il nome del marito.

Li la singolare scoperta della food Influencer, la quale ha notato che in molti ricercano informazioni sul marito Marco Gentili, in particolare il popolo del web si chiede che lavoro faccia.

Nella sua ironica stories la conduttrice di ‘Fatto in casa per voi’, rivela che non c’è cosa che faccia arrabbiare di più il marito che chiedergli cosa riguardi il suo lavoro.

Ma che lavoro si occupa Marco Gentili?

La dolce metà dell’amata food blogger è un esperto di montaggio video e di social media marketing.

Marco Gentili è inoltre il fondatore dell’azienda che gestisce sia la pubblicità e che marketing del portale online ‘Fatto in casa da Benedetta’ dove vengono pubblicate tutte le gustosissime ricette e i consigli della Rossi.