Benedetta Rossi ‘Sembra un comò’: la cuoca brutalmente offesa dagli haters

Benedetta Rossi nel mirino degli hater sul web: i fan di Benedetta Parodi le scrivono commenti di disprezzo

Avrete sicuramente sentito parlare di Benedetta Rossi (soprattutto dopo il suo piccolo incidente in cucina), la più popolare food blogger del momento. I video in cui cucina vengono visti ogni giorno da migliaia di persone in tutta Italia. La solarità dell’influencer e la sua voce rassicurante tengono compagna a un grande seguito!

La semplice e genuina Benedetta Rossi, però, è finita nel mirino degli hater, che hanno scatenato tutta la loro frustrazione nei confronti della donna.

Gli insulti contro Benedetta Rossi

La Rossi è proprietaria di un b&b nelle Marche e ha iniziato a condividere su YouTube le ricette dalla sua cucina. In poco tempo, la donna, che ha anche diversi libri all’attivo, ha ottenuto grande successo.

Mentre la cuoca iniziava la sua scalata sul web, nella tv italiana trovava spazio Benedetta Parodi. Una buona fetta di pubblico, adesso, divide il mondo del cooking casereccio italiano in due grandi gruppi, quello pro Rossi e quello pro Parodi.

Pare che sul web non si possa apprezzare entrambi i personaggi, ma sia necessario parteggiare per uno o per l’altro. Questa divisione si è tramutata in una vera e propria faida.

Gli scontri hanno raggiunto l’apice sotto una foto pubblicata dalla moglie di Fabio Caressa. Molti utenti hanno commentato con messaggi di disprezzo nei confronti della Rossi.

“L’unica vera Benedetta in cucina, altro che quella contadinotta.”

Scrive un fan della Parodi.

“Larga come un comò che non sa neanche parlare. E sono stata anche gentile…”

La risposta della Rossi

Mentre Benedetta Parodi continua a rimanere in silenzio e non si prende la briga di difendere la collega, la diretta interessata ha dovuto intervenire.

“Sì, è vero, sono una contadinotta. Ogni tanto mi prendono in giro per questo, ma non me ne faccio un problema.”

Sempre più spesso, ormai, la Rossi è costretta a rimettere al proprio posto i bulli da tastiera che sembrano non avere di meglio da fare che insultarla.