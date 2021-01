Benedetta Rossi lancia il GOSSIPPONE: “Sorpresi a letto insieme” – FOTO

La food blogger di Porto San Giorgio ha pubblicato una foto incredibile che ha stupito molto i fan che la seguono sui social.

Benedetta Rossi non smette di colpire i fan e questa volta lo fa con una foto esclusiva, postata su Instagram.

La donna, nota per i suoi tutorial di cucina, sa sempre come coinvolgere i suoi followers, che sul social in questione sono ben 3,6 milioni.

Lo scatto è un vero e proprio “gossippe”, come ammesso dalla stessa, e ha superato i 100 mila like.

Il ritorno dopo lo sfogo social

Qualche giorno fa, vi avevamo parlato dello sfogo social di Benedetta Rossi.

La donna aveva inveito in diretta su Instagram contro il marito Marco Gentili, tuonando:

“Ma ti pare normale? Passare tutto il giorno così tra letto e divano…”

La constatazione di Benedetta Rossi era un riferimento al cane Claud, che trascorre le sue giornate tra un riposino e l’altro.

Scongiurata ogni illazione sulla crisi che la coppia starebbe vivendo, la food blogger è tornata all’attacco sui social.

Lo scoop di Benedetta Rossi: “Sorpresi a letto insieme”

Poche ore fa, Benedetta Rossi ha postato una foto incredibile, che ha fatto il pieno di like.

Con lo scatto, la food blogger ha voluto lanciare un gossip in esclusiva.

L’immagine in questione riporta una didascalia che ha stupito i fan:

“Gossippe !!! …“sorpresi a letto insieme” …vabbè era per darvi la Buonanotte 😁”

Le parole di Benedetta sono del tutto ironiche e suonano come una frecciatina verso coloro che la vorrebbero in crisi con il marito e collega.

La didascalia è a corredo di una foto che immortala la food blogger e l’amore della sua vita tra le lenzuola a letto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta)

Altro che crisi per la donna e il marito! I due si mostrano più uniti che mai per la gioia dei fan!