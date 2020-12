Benedetta Rossi, dopo la crisi col marito: il bruttissimo annuncio

Un messaggio che nessuno dei fan della nota food blogger avrebbe mai voluto leggere. Benedetta Rossi purtroppo non ce la fa più.

La notizia arriva come una doccia gelata. Benedetta Rossi purtroppo non ce l’ha fatta e ha resa nota la brutta ma inevitabile decisione presa. Ecco cosa ha comunicato ai fan poche ore fa.



Si è fatta conoscere per il suo talento in cucina e per la sua innata simpatia. Purtroppo però Benedetta ha dovuto dire addio al suo amatissimo pubblico. Il motivo? Ha lasciato tutti senza parole.

Benedetta Rossi, l’addio ai social e alla TV

La food blogger ieri ha lasciato tutti senza parole con il suo annuncio. Benedetta Rossi non sopporta più la pressione mediatica. La cuoca ha manifestato un certo malessere nel continuare la sua attività di sempre. A quanto pare, il suo lavoro sta creando delle incrinature minacciose nella sua vita, soprattutto nel suo rapporto col marito Marco Gentili.

I due, oltre che marito e moglie, infatti, sono anche – oramai- colleghi di lavoro. Le sue parole non lasciano alcun dubbio sull’addio al mondo che l’ha resa nota in tutta Italia:

“Ormai mi conoscete, sapete come sono fatta, condivido con voi la mia quotidianità̀, le mie gioie, le mie paure, la mia vita con Marco e Cloud”.

Così ha iniziato Benedetta quello che sarà il suo ultimo post per un bel po’ di tempo. La Rossi ha bisogno di tempo per staccare la spina e disintossicarsi dall’attenzione mediatica. Per lei, quest’anno, è stato caratterizzato da emozioni intense, arrivate l’una dopo l’altra:

“Un anno molto impegnativo un po’ per tutti e anche per me”.

La food blogger ha anche colto l’occasione per ringraziare i fan dell’amore e della stima mostrata in questi mesi segnati dalla dolorosissima perdita di Cloud, il suo amato cagnolone.

Benedetta e la crisi con Marco: il vero motivo dell’addio

Lavorare insieme può essere anche deleterio per una coppia: condividere praticamente tutto può rendere difficile la comunicazione e quindi la convivenza. È proprio questo che ha cercato di spiegare Benedetta:

“Voi mi siete sempre stati vicini mi avete incoraggiato e spronato proprio come si fa con una cara amica e di questo vi ringrazio tanto.

Poi continua:

Mi dite spesso che non sono cambiata negli anni e che sono la Benedetta di sempre, vi confermo che è così, ma proprio perché non voglio perdere l’entusiasmo a causa della stanchezza, ho bisogno di staccare un po’ la spina.

La nota cuoca ha poi aggiunto:

Ho bisogno di spegnere il telefono e il computer per qualche giorno e dedicarmi a me stessa, per tornare a fare tutte quelle cose che facevo prima che questa bellissima avventura iniziasse”

Ovviamente un post del genere non ha lasciato indifferenti i fan che hanno commentato con parole di incoraggiamento il suo temporaneo addio.

Dedicare del tempo a Marco e alle sue passioni senza vincoli lavorativi potrà donare a Benedetta la serenità che non riesce più a trovare da tempo. Così ha terminato il suo lungo post:

Ho bisogno di stare da sola con Marco. Siamo marito e moglie (dal 2009, ndr), negli ultimi anni siamo diventati anche ‘colleghi di lavoro’. Il fatto di lavorare insieme, a casa nostra, ha tanti vantaggi, ma quando si è stanchi e stressati si finisce per prendersela con chi ti è più vicino.

Gli voglio un bene dell’anima e so che anche lui me ne vuole, per questo ho bisogno di stare un po’ con lui senza pensare al lavoro, ho voglia di coccolarmelo un po’, di parlare di altro, di ridere come sappiamo fare insieme”.

Benedetta ha poi concluso:

“So già che capirete questo mio bisogno di silenzio e di normalità̀, ma voglio comunque chiedervi scusa per questa assenza che, vi prometto, sarà breve”, conclude Benedetta Rossi rivolgendosi a follower ed ammiratori.

La Rossi ha confidato sulla sul buon senso dei suoi fan e sulla stima che mai è tramontata nei suoi confronti.