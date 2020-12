Benedetta Rossi, il suo bellissimo albero di Natale conquista il web – FOTO

Una foto, quella di Benedetta Rossi, che in pochi minuti ha fatto il giro del web. Lo scatto ha come protagonista il suo albero di Natale.

La food blogger ha da poco rivelato, con un brutto annuncio, di non voler più interagire con i fan per un po’ ma non ha potuto fare a meno di mostrare il suo albero di Natale.

Un albero che ha lasciato esterrefatti tutti quello di Benedetta Rossi. La food blogger ha pubblicato una foto che mostra la sua casa addobbata in pieno stile Natalizio. Immancabili negli scatti Marco e Cloud, sullo sfondo ma il protagonista è senza dubbio il suo bellissimo albero.

Benedetta Rossi, l’albero di Natale conquista i fan

Benedetta c’ha ripensato. È ritornata, almeno per poche ore, di nuovo sui social. Solo pochi giorni fa aveva rivelato di volersi allontanare da quel mondo social e televisivo che in qualche modo rende dipendenti e mina i rapporti.

La cuoca marchigiana ha anche sottolineato che all’origine della sua decisione non c’è alcuna crisi coniugale né tantomeno motivi personali di altro tipo. Benedetta ha semplicemente bisogno solo di una pausa. Nella foto pubblicate poche ore fa c’è un albero di Natale molto suggestivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta)



I fan non hanno potuto evitare di riempire lo scatto di commenti e like.

Benedetta, nessuna crisi con Marco

Scongiurata la crisi, i fan della Rossi e di Marco Gentili sono sicuramente più tranquilli. La foto postata da Benedetta tranquillizza ulteriormente: i due sembrano più uniti che mai. Ci sono state delle difficoltà ma niente di insormontabile.

Come si può natare dalle ultime foto, i due sono ancora complici nel lavoro come nella vita di tutti i giorni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta)



Insomma, non ci resta che aspettare che la Rossi ritorni ad essere presente sui social come tempo fa: la Rossi supererà anche questa: la marchigiana ha dimostrato di avere la pelle dura e tutto tornerà a quella frizzante e gustosa normalità.