Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio stanno insieme? Le ultime news

Ecco quello che siamo riusciti a scoprire sulla nuova liaison tra l’attrice di Baby e l’attore diventato noto con Tre metri sopra il cielo.

E’ nata una nuova coppia nel mondo dello spettacolo italiano? Secondo alcune indiscrezioni si tratterebbe di Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio.

I due avrebbero lasciato i rispettivi compagni per stare insieme. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli stanno insieme?

Pare che Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli si siano conosciuti nell’ottobre del 2020, quando recitavano entrambi nel film dal titolo La scuola cattolica.

Nel corso delle riprese, sarebbe nata tra loro una grande simpatia, che si sarebbe in seguito evoluta in qualcos’altro.

La scorsa primavera, poi, i due avrebbero lavorato insieme a un altro film, dal titolo L’ombra del giorno.

Sarebbe stato in quell’occasione che Riccardo e Benedetta si sarebbero uniti per via dei tanti interessi in comune: cinema, lettura, cibo.

I due attori hanno lasciato i rispettivi partner?

Secondo alcune voci, Riccardo Scamarcio avrebbe ora lasciato la manager inglese Angharad Wood, che poco più di un anno fa lo aveva reso padre per la prima volta della piccola Emily.

Benedetta Porcaroli, invece, avrebbe lasciato la casa che condivideva con il regista Michele Alhaique, con cui stava per convolare a nozze.

Secondo alcune voci, potrebbe essere venuto fuori un tradimento che, scoperto dai rispettivi partner, li avrebbe indotti a chiudere la relazione.

Secondo altre, invece, la decisione sarebbe stata in mano proprio ai due attori, che adesso si starebbero godendo la loro storia d’amore con gli occhi puntati di media e stampa.

I due interpreti si sono chiusi in un assordante silenzio e non hanno né confermato né smentito la versione di molti giornali.