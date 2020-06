Benedetta Parodi, torna la cicogna in famiglia: il magico momento condiviso con i fan

Benedetta Parodi, torna la cicogna in famiglia: il magico momento condiviso con...

La felicità fa capolino a casa Parodi. La conduttrice di “Bake Off Italia” ha condiviso il lieto evento con i suoi followers di Instagram.

L’amata conduttrice e scrittrice Benedetta Parodi non perde mai occasione di aggiornare i suoi 846 mila followers, condividendo con loro i momenti più salienti della sua quotidianità. In queste ultime ore uno dei suoi mirabolanti post ha smosso la cronaca rosa.

Si sa, sempre più spesso anche gli animali fanno parte della nostra vita e sono parte integrante del nucleo familiare. E alla luce dei recenti post di Instagram di Benedetta Parodi, possiamo ufficialmente affermare che la sua famiglia si sia allargata.

Benedetta Parodi, nuovi arrivati in famiglia: l’annuncio sui social

Alla fine del mese di maggio Benedetta Parodi, suo marito Fabio Caressa e i figli hanno trovato delle piccole uova azzurre davanti la finestra della loro dimora di campagna. Una sorpresa esaltante che li ha galvanizzati sin da subito. Ma adesso ecco che il miracolo della natura ha fatto il suo corso.

Ebbene, in questi ultimi giorni, quelle graziose uova azzurre si sono schiuse ed è avvenuta la nascita di alcuni spettacolari uccellini: un dono dalla natura che ha rallegrato le giornate della Parodi’s family. A divulgare la notizia della schiusa è stata la conduttrice attraverso un video su Instagram.

Come sottolineato nel suddetto video, il lieto evento, atteso da settimane, è capitato proprio in questi giorni. Una gioia immensa per la conduttrice di Real Time, che ha commentato il magico momento con eccitazione e fermento.

Chi ha detto che il benessere e la felicità sono legati solo ai grandi successi ed eventi importanti? Benedetta Parodi sa bene che è possibile trovare la felicità anche nelle piccole cose. E poteva non condividere un momento di inequiparabile gioia con i suoi seguaci? Ovvio che no.