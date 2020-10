Benedetta Parodi con la minigonna accavalla le gambe troppo: incidente bollente

La celebre conduttrice tv, Benedetta Parodi, ha fatto il pieno di like con una foto che ha stuzzicato non poco le fantasie dei numerosi fan

Un sorriso che conquista tutti e un talento in cucina invidiabile: stiamo parlando di Benedetta Parodi, una delle conduttrici più seguite su real time che a quanto pare ha anche un altro talento: quello della seduzione.

Il successo di Benedetta Parodi

Benedetta Parodi è una delle conduttrici tv più apprezzate dal pubblico a casa per la sua solarità e la sua semplicità.

La donna, da sempre al timone di programmi di cucina, ha conquistato i fan per via della sua umiltà: non si è mai presentata come una valida chef, ma come una donna semplice che prepara i piatti per la sua famiglia e che ama realizzare facili manicaretti, nonostante il poco tempo.

Benedetta Parodi è anche una donna bellissima e i suoi fan non lo ignorano di certo.

Molto attiva sui social, posta spesso scatti che la ritraggono in splendida forma e ogni volta fa il pieno di like!

La foto in minigonna conquista i fan

In particolare, nei giorni scorsi, la sorella di Cristina Parodi ha postato una foto su Instagram che la ritrae con una minigonna a dir poco seducente.

La donna indossa una camicia viola, dei tacchi a spillo argentati e una minigonna, appunto, color glicine, che lascia ben visibili tutte le sue forme.

I fan di Benedetta Parodi sono letteralmente impazziti e hanno immediatamente commentato lo scatto, riempiendola di complimenti.

La cuoca e conduttrice ha naturalmente apprezzato il calore dei fan, che sono sempre molto attivi sul suo profilo e non la abbandonano mai.

Nella didascalia della foto si legge:

“Non avete impegni per questa sera, vero? Alle 21:20 sul #Canale31 di @realtimetvit arriva una nuova puntata di #BakeOffItalia”

Quello mostrato in foto, infatti, è l’outfit che ha indossato nel corso dell’ultima puntata del programma di cucina e pasticceria “Bake Off Italia”, che conduce sin dalla prima edizione.