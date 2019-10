‘Per un brutto incidente, costretta un mese a letto’ Benedetta Parodi, la terribile verità in diretta a Vieni da me

In occasione del primo giorno di ottobre, ospite nel salottino di Caterina Balivo a Vieni da me, la sorella della celebre giornalista Cristina Parodi, Benedetta Parodi.

La conduttrice di Bake Off Italia, si è prestata al gioco della cassettiera, tramite il quale ha ripercorso il suo passato privato e professionale, rivelando che nel corso della sua vita sono stati due gli incidenti stradali che le hanno radicalmente cambiato la vita.

Nel corso della rubrica ‘La Cassettiera’, la conduttrice di Bake Off italia, ha voluto condividere col pubblico di ‘Vieni da me’, uno dei momenti più difficili della sua esistenza, l’incidente d’auto di cui diversi anni fa è stata vittima e che per lungo tempo l’ha costretta a letto:

‘Ero già sposata con Fabio Caressa . ero con le amiche a Forte dei Marmi, stavamo andando in Capannina quando ad un incrocio abbiamo fatto un incidente molto grave’

poi ha aggiunto e concluso:

‘Sono rimasta a letto un mese e mezzo, e in quel momento ho avuto molto tempo per riflettere: mi ha dato molto forza. Ho capito di avere molta forza dentro di me, sono cresciuta ed ho trovato tanti amici’