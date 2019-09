Benedetta Parodi, figuraccia epica sui social: il clamoroso errore diventa virale – Foto

La bravissima conduttrice Benedetta Parodi alle prese con l’ennesima gaffe. La presentatrice di Bake Off Italia figuraccia sui social

La bravissima presentatrice Benedetta Parodi, è una delle conduttrici più apprezzate nell’ultimo periodo. Dopo diversi programmi televisivi sulla Mediaset e sulla Rai, Benedetta ha deciso di trasferirsi su Real Time con un programma tutto suo. Chi la segue, sa bene che il programma in questione è Bake Off Italia. Un programma dove fa da padrone il dolce e la pasticceria. La conduttrice sembra aver trovato la sua dimensione nel programma insieme ai giudici in studio. Insomma una bella rivincita per la bella Parodi.

Benedetta Parodi, gaffe sui social

La conduttrice, come altre sue colleghe, è molto attiva sui social network. Pare infatti che spesso e volentieri, sia in comunicazione con i suoi fan, per consigli sulla cucina e non solo. Nelle ultime ore infatti, la Prodi è alle prese con lo smaltimento di alcuni libri del liceo. Pare che la Parodi abbia chiesto un aiuto ai suoi fan, per capire come smaltire alcuni suoi libri e alcuni CD che per forza di cose non può più utilizzare.

Benedetta Parodi brutta figura su Instagram

La conduttrice infatti si sta disfacendo di tutto questa roba chiedendo sostegno ai suoi followers. Nel frattempo però non si è scordata di proporre ai fan, alcune ricette culinarie del suo nuovo libro ” Le ricette salva cena”, proponendo ai suoi followers una bel piatto di Cus Cus. Pare però che i fan più attenti si siano accorti di un errore fatto dalla conduttrice. Pare infatti che Benedetta abbia sbagliato clamorosamente a scrivere Cus Cus.

Gli occhi più attenti del web, infatti, si sono accorti che la conduttrice ha scritto sul suo libro “Cous Cous”. Un errore che non è passato inosservato al popolo del web, ma che molto probabilmente sia stato fatto proprio perché troppo presa dalle pulizie di casa. Insomma la conduttrice si sarà sicuramente confusa, sta di fatto che la figuraccia l’ha fatta.