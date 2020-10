Un evento che ha segnato per sempre la vita della nota conduttrice. Benedetta Parodi ha deciso di raccontare tutto.

Simpatica, professionale e elegante: Benedetta Parodi è una delle conduttrici di Real Time più amate. Con la sua semplicità riesce a rendere i programmi ancora più divertenti e interessanti.

La sorella di Cristina ha voluto raccontate a tutti i suoi fedelissimi fan dell’evento che le ha cambiato la vita. Ecco cosa ha raccontato poche ore fa.

Benedetta Parodi, l’evento drammatico

Anche i vip affrontano situazioni e momenti difficili. Benedetta Parodi ha voluto confessare cosa le ha cambiato la vita. Un dramma che tutt’ora, al solo pensiero, le mette i brividi. La conduttrice, infatti, è stata vittima di un grave incidente stradale.

Benedetta, come Cristina ha iniziato a muovere i primi passi come giornalista di ‘Studio Aperto‘ su Italia 1; poi, in seguito, nel 2008 ha cominciato l’apprezzatissima conduzione di ‘Cotto e Mangiato‘ con un elevato successo. Negli anni successivi, Cristina presenta il TG su Italia 1 e nel 2010 scrive e pubblica ‘Benvenuti nella mia cucina‘, un libro nato dalla sua innata passione per i fornelli.

Solo nel 2014 è arrivata su Real Time con la trasmissione ‘Molto Bene’ e due anni dopo è al centro del programma ‘La cuoca bendata’. Ma la trasmissione che più l’ha fatta amare è quella che le è stata affidata nel 2017, ‘Junior Bake Off Italia‘.

E’ proprio nello stesso anno che conduce, con Cristina, una particolare ‘Domenica In‘ che purtroppo non convince il pubblico.

Benedetta e il terribile incidente

L’instancabile Benedetta lavora, di tanto in tanto, anche in Radio. Non ama sottoporsi a interviste intime ma qualche tempo fa la vedemmo nel programma di Caterina Balivo, ‘Vieni da me‘ in cui rivelò di un dramma accadutole diversi anni fa. La Parodi confessò:

“Ero già sposata con Fabio Caressa. Ero con le mie amiche a Forte Dei Marmi, stavamo andando in Capannina quando ad un incrocio abbiamo fatto un incidente molto grave“.

L’amata presentatrice ha rivelato quindi di essere stata costretta al letto per un mese e mezzo in cui ha avuto l’occasione di riflettere molto sulla vita:

“Ho capito di avere molta forza dentro di me, sono cresciuta ed ho trovato tanti amici“.

Per fortuna Benedetta ha superato quella bruttissima esperienza e oggi è una donna più matura e forte.