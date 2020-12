Benedetta Parodi incidente disastroso in cucina: ecco cosa è successo

Disastro in casa Parodi. La celebre conduttrice disperata su Instagram. La Vigilia di Natale rovinata? Ecco cosa è accaduto.

Benedetta Parodi è tra le conduttrici più amate dal pubblico italiano, la quale l’ha apprezzata particolarmente alle redini del Cooking Show, Bake Off, andato in onda su Real Time.

Molto attiva sul suo canale Instagram ove vanta oltre 940 mila followers, ama condividere la sua vita privata e professionale.

Proprio poche ore fa, è apparsa disperata tra le sue Stories. Che cosa è accaduto alla cara Zia Bene?

Il disastro prima della Vigilia

La sorella di Cristina Parodi ha condiviso poche ore fa alcune stories in cui ha parlato del Menù pensato e realizzato per le festività Natalizie.

A fare da padrone nel giorno della vigilia, sarà il panettone gastronomico ha rivelato la conduttrice di Bake Off, il quale verrà proposto in alcune originali varianti utilizzando ingredienti audaci come mango, datteri misti a quelli più semplici come il gorgonzola, Philadelphia, pomodori e rucola.

Benedetta Parodi, rivela di essersi portata avanti con il lavoro probabilmente per non concentrare tutte le preparazioni nel giorno della vigilia.

Ma non tutto è andato secondo i piani prestabiliti. La Vigilia di Natale in famiglia rovinata?

I dettagli della tragedia

Secondo il racconto della presentatrice piemontese, una delle preparazioni ovvero quella del panettone gastronomico in versione vegana, preparato in tre gustose varianti, non sarebbe riuscita del tutto.

Il panificato una volta inforno, pare non si sia cotto e lievitato a dovere, presentandosi una volta sfornato basso e molle, anzichè alto e morbido.

Benedetta Parodi a tal proposito ha rivelato di sperare di salvarlo mettendolo in frigorifero, anche se non è apparsa agli occhi dei suoi fan molto convinta in merito.

‘quest’anno finisce con un disastro di panettone gastronomico’

dice ironicamente ai suoi fan, augurandosi che tuttavia il panettone risulti comunque buono nonostante l’incidente di lievitazione.