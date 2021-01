La conduttrice di Bake Off, ha lasciato senza parole i suoi fan sui social. La confessione da pelle d’oca: ‘Il giorno più triste dell’anno’. Ecco cosa è successo.

Benedetta Parodi è tra le conduttrici più amate dal pubblico italiano, per la sua simpatia e la sua semplicità che l’hanno resa uno dei volti iconici dello piccolo schermo.

Molto attiva sui social, la conduttrice di Bake Off, ama condividere con i suoi follower i momenti più felici ma anche più tristi, rappresentando loro una seconda grande famiglia, sempre pronta a supportarla.

Poche ore fa, la Parodi, ha pubblicato alcune Stories con le quali ha lasciato senza parole chi la segue, le inaspettate parole.

Ecco cosa è accaduto nei dettagli.

La triste confessione

La sorella di Cristina Parodi, ha confessato che quella dello scorso 18 Gennaio 2021, è stata la ‘giornata più triste dell’anno’.

Cosa è accaduto all’amatissima Zia Bene?

‘Oggi non c’è scampo’, ha detto tra le sue Stories. Il motivo? Il cosiddetto ‘Blue Monday’, anche soprannominato, secondo una leggenda come ‘il giorno più triste dell’anno’.

Ha così spiegato la conduttrice del celebre cooking show di Real Time, raccontando poi perchè il terzo lunedì del mese goda di tale fama:

‘Secondo alcuni studi di sociologi e psicologi, il terzo lunedì di gennaio è il peggiore dell’anno perché è lontano dalle feste di Natale e dalle prossime vacanze, è tra i giorni più corti dell’anno ed è anche lunedì’

ha detto ai suoi follower, senza perdere però quel meraviglioso sorriso che la contraddistingue.

Benedetta Parodi lascia Real Time?

La celebre icona di Real Time, è stata inoltre al centro di una clamorosa indiscrezione negli ultimi giorni.

Secondo TvBlog pare che Zia Bene stia per approdare con un nuovo programma culinario su Rai 2.

Non si hanno ancora notizie ben definite in merito, ma l’inizio della trasmissione sarebbe prevista per la prossima primavera, intorno al mese di marzo e andrebbe in onda il sabato mattina.

I fan sono in visibilio per il rumors diffuso nelle ultime ore, rispetto al quale si attendono però notizie più definite.