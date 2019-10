Benedetta Parodi Bake Office Italia, l’annuncio che ha sconvolto tutti:”Lascia il programma per problemi fisici”

Sul Real Time è in onda la nuova stagione di Bake Off italia – Dolci in forno che quest’anno è giunto alla settima edizione alla cui conduzione vi è Benedetta Parodi. L’ultima puntata della sfida amatoriale dei pasticceri ha sorpreso i telespettatori per un clamoroso colpo di scena, una delle concorrenti in gara si è auto-eliminata, ecco cosa è successo.

Un concorrente si ritira: ecco il motivo

Uno dei programmi più amati e seguiti di Real Time è, senza alcun dubbio, Bake Off Italia, condotto da Benedetta Parodi. In queste settimana è in onda la nuova edizione che si prospetta ricca di sorprese e colpi di scena. L’ultima puntata della sfida tra pasticceri ha visto protagonista una delle nuove concorrenti che ha deciso di prendere una decisione che ha lasciato tutti senza parole. Mariangela ha deciso di abbandonare il programma e ha consegnato il il grembiule blu ad un altro concorrente. A questo punto, ha invalidato l’eliminazione dei giudici.

Per quale motivo la concorrente ha deciso di dire addio alla trasmissione?

Mariangela dice addio a Bake Off Italia

Durante la sesta puntata di Bake Off Italia- Dolci in Forno, la nuova concorrente ha comunicato la sua decisione di volersi eliminare. Una decisione sofferta ma che la concorrente ha dovuto necessariamente prendere. Mariangela ha infatti spiegato di volersi auto eliminare per problemi fisici non dando ulteriori informazioni sulle sue reali condizioni di salute. Problemi che, secondo quanto affermato in studio, non le permettevano di svolgere la totalità delle prove.

Non perdetevi il prossimo appuntamento con Bake Off Italia che andrà in onda sul Real Rime mercoledì 11 ottobre con tante nuove sfide.