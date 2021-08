Ben Affleck e Jennifer Lopez beccati a Capri: i video della fuga d’amore

Il ritorno di fiamma tra le due star è sempre più ufficiale, eccoli durante la loro vacanza segreta in Italia.

I due artisti sono tornati insieme a distanza di molti anni e stanno vivendo quello che, a detta loro, è il periodo più felice della loro vita.

Per sfuggire da occhi indiscreti, JLo e Ben Affleck hanno scelto Capri come meta della loro vacanza d’amore.

Il ritorno di fiamma tra Ben Affleck e Jennifer Lopez

Ben Affleck e Jennifer Lopez sono al momento la coppia più bella dello showbiz.

I due si erano fidanzati nel 2002, dopo di che si erano mollati nel 2004 con grande dolore.

Ora, a distanza di 17 anni, la coppia è tornata insieme. La cantante, il 24 luglio, dopo aver festeggiato il suo cinquantaduesimo compleanno, ha postato la foto di un loro bacio appassionato.

In questo modo, ha ufficializzato la loro relazione, che adesso è la più seguita del pianeta. Proprio per questo, le due star hanno deciso di fuggire dall’America e di venire in Italia.

La fuga d’amore a Capri

Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno deciso di fuggire a Capri per queste vacanze estive.

Varie foto e tanti video immortalano i due durante la romantica passeggiata mano nella mano per le strade di Capri.

I due sono arrivati sull’isola a bordo del lussuoso yacht Valerie, lungo 85 metri, che consta sei ponti, ascensore, nove cabine, piscina ed eliporto.

Durante la loro passeggiata, tutti li hanno riconosciuti e hanno iniziato a fotografarli e a filmarli. C’è anche chi chiamava Jennifer, troppo impegnata con il suo Ben per dare retta ai fan.

Ecco le foto e i video in questione:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fashion Cricket (@fashioncricket)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benniferfanpage BenAffleckJlo (@jlobenaffleckfanpage)

Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti relativi alla coppia!