Belluno, coppia uccisa dal monossido di carbonio di una stufa malfunzionante

I due sono stati trovati senza vita domenica mattina, dopo che alcuni amici non avevano più notizie della coppia.

L’inalazione del monossido di carbonio li ha uccisi durante la notte.

Coniugi uccisi dal monossido di carbonio

Avevano deciso di trascorrere la notte ad Arsiè, provincia di Belluno, quando però i loro amici non hanno avuto più notizie, hanno allertato i soccorsi, ma per Adriano Faoro e Sabrina De Pellegrin non c’era ormai più nulla da fare.

I due, che si frequentavano da un po’, si trovavano in un’abitazione di proprietà dell’uomo, in via San Sebastiano, che era ancora in fase di ristrutturazione.

La coppia è stata trovata senza vita domenica pomeriggio.

A lanciare l’allarme, come già anticipato, alcuni amici dei due, che non avendo più loro notizie, hanno immaginato fosse successo qualcosa di grave ed hanno quindi allertato le forze dell’ordine.

I carabinieri hanno quindi forzato anche la porta dell’abitazione ed hanno trovato l’uomo e la donna ormai senza vita.

Faoro risedeva in una casa in via I Maggio nel bellunese, insieme ai due figli, Alessio e Manolo.

Morti nel sonno per le inalazioni

Stando a quanto riferisce Fanpage, da qualche tempo frequentava Sabrina De Pellegrin, e lo scorso sabato avevano deciso di trascorrere la serata insieme nell’appartamento che Faoro stava ristrutturando.

La stufa, probabilmente malfunzionante, ha sprigionato monossido di carbonio e la coppia, che si era ormai addormentata, ha perso la vita per le inalazioni.

A nulla sono serviti i tentativi dei sanitari del 118, che hanno cercato in tutti i modi di salvargli la vita.