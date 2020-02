Bello Figo, chi è il rapper che fa tanto discutere: vita privata e curiosità

Chi è Bello Figo, il noto rapper di origine ghanese, famoso per le sue rime riferite all’immigrazione e all’integrazione

Scopriamo tutti i segreti di Bello Figo, il rapper che ha suscitato numerose polemiche negli ultimi anni.

Chi è Bello Figo

Bello Figo, al secolo Paul Yeboha, nasce nel 1996 in Gana. Giunge in Italia nel 2004, quando ha appena 8 anni.

Sin da piccolo ha la passione per il rap, mondo nel quale entra inizialmente con il nome di Gucci. Successivamente, dopo che gli viene fatta causa per aver copiato il nome del brand conosciuto a livello internazionale, è costretto cambiare lo pseudonimo.

La popolarità del giovane è diventata tale, infatti, da comparire tra i primi posti nelle ricerche su Google alla digitazione della parola “Gucci”, cosa che non è per nulla piaciuta al brand.

Per sfondare nel mondo del rap, Bello Figo decide di aprire un suo personale canale su Youtube, dove pubblica le sue primissime canzoni. Tra le più famose, vi è “Pasta al tonno”.

Il successo del rapper

Bello Figo decide in seguito di dedicarsi anche a temi delicati come l’immigrazione e l’integrazione. La maniera molto forte e irriverente in cui il rapper ha parlato di questi temi così importanti non è piaciuta a molti e per questo il giovane è stato costretto ad annullare alcuni dei suoi concerti.

Nel mirino di Bello Figo e delle sue parodie in rima sono finiti anche Matteo Renzi, Alessandra Mussolini e Barbara D’urso.

Durante una recente intervista, rilasciata a Le Iene, Bello Figo lancia un appello a Maria De Filippi. Il rapper chiede alla celebre conduttrice di consentirgli di diventare uno dei tronisti di Uomini e Donne, dal momento che è seriamente intenzionato a trovare la sua anima gemella.

Questa dichiarazione ha suscitato numerose polemiche, in quando molti telespettatori reputano l’intenzione di partecipare a Uomini e Donne solo una mossa per ottenere maggior visibilità da parte del rapper.