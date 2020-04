Bella da morire, anticipazioni puntata 5 aprile: “Il passato di Rachele”

Bella da morire torna il 5 aprile su Rai 1 con l’ultimo appuntamento della miniserie con protagonista Cristiana Capotondi

Scopriamo insieme cosa accadrà nell’ultima puntata di Bella da morire!

Il finale di Bella da morire

Nella puntata della miniserie televisiva italiana Bella da morire, in onda il 5 aprile, in prima serata, finalmente si chiuderà il cerchio e gli ultimi misteri verranno risolti. Il finale di stagione verrà trasmesso in prima tv in chiaro su Rai 1 e sarà visibile anche in alta definizione sul canale 501 del digitale terrestre.

Finalmente si scoprirà chi è l’assassino di Gioia e verrà data ai telespettatori l’opportunità di cogliere l’eventualità di una seconda stagione. Per la gioia dei fan, considerato l’audience della miniserie di Rai 1, è assolutamente probabile che venga rinnovata!

Risvolti sulle indagini

Nell’ultima puntata di Bella da morire, i telespettatori assisteranno al proseguimento delle indagini condotte da Eva, che dovrà ringraziare Giuditta per l’opportunità che le ha fornito.

Nonostante la sua esclusione dal team, infatti, la donna può ancora cercare di scovare l’assassino di Gioia. Le piste seguite da Eva la condurranno ad alcune importanti novità. Uno degli indizi più rilevanti sembra quello relativo alla vernice gialla ritrovata sotto le unghie della ragazza.

Eva, però, dovrà fare i conti anche con la sua crisi profonda, provocata dalla consapevolezza di aver infranto la sua deontologia professionale.

Il passato di Rachele

Il 5 aprile il pubblico avrà modo di rendersi conto dell’importanza del ruolo ricoperto da Rachele. La sorella di Eva, infatti, partirà per incontrare Edoardo, l’uomo che la violentò, mettendola incinta. La volontà della donna è quella di scavare nel suo passato e di ottenere delle valide risposte.

Rachele riuscirà a superare il trauma causatole e, soprattutto, il piccolo Matteo scoprirà la verità? La sensazione è che la via di guarigione sia ancora lunga per la donna e che la sua vita possa complicarsi ulteriormente.