Belen e Stefano, spunta il 3 incomodo: Ilenia Lazzarin, l’attrice di Un posto al sole svela cos’è successo

L’attrice di un Posto al Sole ha detto “Mai messo bocca sulla loro relazione” e il complimento frainteso che ha scatenato un putiferio.

Ilenia Lazzarin ha senza volere creato un putiferio quando la sua intenzione era semplicemente fare un complimento a Belen Rodriguez. L’attrice di Un posto al sole, ha definito folle Stefano De Martino per aver lasciato la bella argentina.

I commenti caustici dei fan

Questo commento non è piaciuto per nulla ai fan del conduttore e hanno difeso questa scelta. La Lazzarin ha spiegato in un’intervista quale fosse il senso esatto delle sue parole.

Ha dichiarato a Super Guida, che non voleva essere un terzo incomodo mettendo bocca sulla relazione ormai conclusa. L’attrice conosce la ex coppia e anzi trova Stefano e lo trova un ragazzo assai carino e gentile.

La spiegazione del commento della Lazzarin su Belen e De Martino

Ilenia ha detto che si è alzato un polverone senza alcun motivo, dato che la sua intenzione era esclusivamente fare un complimento Belen, mentre sottolineava la sua bellezza.

“Mi sono riferita a De Martino scrivendo che era un folle per dire che Belen era stratosferica.”

Non si è mai permessa di metter bocca nella loro relazione. Ha incontrato De Martino negli studios di Made in Sud una volta ed è stato molto gentile. Stessa cosa anche Belen che ha conosciuto ad una festa.

“Penso che prima di chiudere un matrimonio una donna ponderi saggiamente la sua decisione.”

Ha concluso l’attrice. Spera in questo modo di aver finalmente fatto chiarezza sull’avvenimento, un piccolo ed imbarazzante incidente.