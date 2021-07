La showgirl argentina ha fatto allarmare milioni di persone con la sua momentanea sparizione dai social: le sue condizioni ora.

Dopo giorni di silenzio, finalmente è tornata sul suo profilo Instagram dove ha filmato il bellissimo momento con una persona molto speciale: “Solo lei”.

Belén Rodriguez, la sparizione sui social

La bellissima argentina ha fatto molto preoccupare i suoi numerosi fan.

Per ben due giorni è rimasta in silenzio, senza pubblicare neanche un post, come fa di solito.

Aveva postato solamente una stories di lei sorridente in macchina.

Sembrava un chiaro messaggio e i suoi milioni di fan erano pronti ad accogliere con felicità l’arrivo di Luna Marie, dato che siamo arrivati a 37 settimane.

Belén come ha più volte precisato è il numero perfetto, anche il primogenito Santiago, nato dal forte legame tra lei e Stefano De Martino, è arrivato proprio dopo 37 settimane di gravidanza.

Ma non tutto è come sembra e forse la showgirl ci ha un po’ illusi.

Belén Rodriguez, il ritorno sui social

Ormai manca poco, la figlia di Antonino Spinalbese e Belén dovrà nascere a breve.

Tutti, dopo la stories in macchina, pensavano che la bella argentina si stesse dirigendo in ospedale, ma a quanto pare non è stato così.

La conferma sulla sua destinazione è arrivata poco dopo nelle stories Instagram dove si è mostrata rilassata durante un bel massaggio al viso in compagnia della sua massaggiatrice, Alessandra Ricchizzi.

Belén ha voluto dire una semplice frase, sottolineando la professionalità e la bravura della sua amica nel suo mestiere:

“Solo lei.”

In molti prima di aprire queste stories, si aspettavano di vedere Luna Marie, ma a quanto pare bisogna ancora aspettare, ma non per molto tempo.

Intanto Belén si sta rilassando e come i suoi fan non aspetta altro l’arrivo della sua piccola.

