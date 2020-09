Belen Rodriguez, il top mostra troppo: la showgirl non se ne accorge

Belen in reggiseno e slip bianchi mostra più del dovuto senza accorgersene. L’ultimo scatto della showgirl è vietato ai minori.

La showgirl argentina, Belen Rodriguez, dopo un periodo altalenante si è lasciata alle spalle i pensieri negati e si mostra più bella che mai. Di recente, ha condiviso sui social uno scatto da capogiro: indossa solo slip e reggiseno che risaltano perfettamente il suo fisico!

Belen Rodriguez in intimo sui social

Belen Rodriguez sta senz’altro trascorrendo un’estate a dir poco movimentata. In questi ultimi mesi, la showgirl argentina è stata protagonista delle voci di gossip prima per la fine della storia d’amore con Stefano De Martino e successivamente per la presunta relazione con Antonino Spinalbese, un noto hair stylist di Milano.

Come molti volti noti del mondo dello spettacolo, la modella ha deciso di trascorrere la sua estate in giro per il Paese, alla scoperta di bellezze nostrana insieme alla sua famiglia e gli amici più cari.

Durante le sue vacanze, l’ex moglie del ballerino napoletano non ha perso l’occasione di aggiornare il suo profilo IG con scatti da capogiro. In uno degli ultimi, si mostra in intimo: è inutile dire che ha fatto il pieno di like.

Lo scatto in intimo conquista la rete

Archiviate le voci di gossip, Belen Rodriguez si mostra in tutto il suo splendore. In queste ore, è apparso sul suo account IG uno scatto che ha lasciato tutti senza respiro.

La showgirl argentina indossa solo slip e reggiseno dello stesso colore che risaltano le sue forme perfette. Da anni, è testimonial del brand di intimo Jadea e l‘outfit della nuova campagna pubblicitaria ha conquistato i suoi ammiratori: