Belén Rodríguez, le trasparenze scoprono le zone intime – FOTO

Ancora una volta lascia di stucco Belén Rodríguez: il suo scatto ha fatto letteralmente paralizzato i fan. Le trasparenze in quella zona sono piccantissime.

Un corpo statuario come il suo lascia davvero di stucco. La bellissima Belén Rodríguez ha una carica di sensualità che sprizza da tutti i pori. La showgirl si mostra in una foto decisamente bollente.

Belen voleva semplicemente condividere uno scatto artistico ma è finita per creare un post molto virale e non è difficile immaginare perché con tutte quelle trasparenze.

Belén Rodríguez seduce con le trasparenze

Sono molti anni che conosciamo Belén Rodríguez eppure, l’argentina non smette mai di sorprenderci. Le sue trasparenze fanno sgranare gli occhi di tutti i fan. Questa volta ha voluto giocare con le trasparenze: le sue curve quasi nude accarezzate da morbidi stradi di tessuto ovviamente del tutto trasparente.

La bellissima showgirl ha un sex appeal davvero invidiabile nonostante si dice di lei che sia in dolce attesa: secondo i siti di gossip, infatti, la showgirl sarebbe in dolce attesa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)



La bellissima Belen, incinta o non incinta, seduce anche solo con uno sguardo.

La storia con Antonino va a gonfie vele

Finalmente anche Belen ha trovato la serenità che cercava da tempo: la bellissima showgirl ha un uomo accanto che la ama in maniera evidente. Purtroppo la storia con De Martino non ha avuto l’epilogo sperato nonostante i due abbiano messo al mondo un bellissimo bambino.

Antonino Spinalbese però potrebbe diventare presto per la prima volta papà proprio grazie alla showgirl che, secondo alcune riviste, sarebbe già al 3 mese di gravidanza.

Non possiamo che farle gli auguri in questo caso. Belen ha sempre avuto il desiderio di avere una famiglia numerosa come la sua di origine.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)



Intanto, non vediamo l’ora di vederla di nuovo in TV: dopo Tu sì que vales purtroppo è completamente sparita dal piccolo schermo.