“Non è intellettuale”: Belen Rodriguez stroncata da Costanzo

Scopriamo insieme quali sono state le dichiarazioni di Maurizio Costanzo in difesa di Belen Rodriguez!

Belen Rodriguez è una showgirl super chiacchierata in Italia. C’è chi la venera e c’è chi la critica molto aspramente.

Duri attacchi sono arrivati nei confronti dell’argentina nel corso della rubrica di Maurizio Costanzo, dal titolo “Domande & Risposte” su NuovoTv.

In particolare, il conduttore tv ha risposto alla domanda di un lettore, il quale ha sostenuto:

“Belen fa male a mostrarsi senza vestiti in pubblico.”

Costanzo, a quel punto, ha voluto fare una puntualizzazione che ha spiazzato in molti. Vediamo cos’ha detto!

In risposta all’attacco molto duro nei confronti di Belen, Maurizio Costanzo è intervenuto in sua difesa, dichiarando:

“Belen non è un’intellettuale, è arrivata dall’Argentina e si è fatta largo in Italia grazie alla sua bellezza, oltre che per le sue doti da donna da palcoscenico.”