Secondo figlio in arrivo, Belen e Stefano: il lieto annuncio sulla nota rivista

Una delle coppie più amate dello showbiz è, senza alcun dubbio, quella formata Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Dopo un periodo lontani, i due hanno deciso di dare una seconda chance alla loro storia d’amore e sembrano essere veramente felici insieme tanto da dichiarare, sulle pagine del settimanale Chi, di essere pronti per diventare nuovamente genitori.

Non molti giorni fa, Belen Rodriguez ha condiviso su Instagram un momento particolarmente importante della sua vita: il primo incontro con Stefano De Martino. La loro relazione è nata circa otto anni fa, sulla pista da ballo di Amici di Maria De Filippi, quando entrambi erano già impegnati. Una storia che, nei primi mesi ha fatto molto parlare, ma dopo un matrimonio da sogno e la nascita di Santiago i due hanno annunciato la loro rottura. Qualcosa è cambiato e, dopo un periodo lontani, la coppia sembra aver ritrovato il giusto equilibrio e la serenità di un tempo. Sui social, la showgirl argentina ha postato un video ricordo in cui si esibiscono sul palco del talent show di Canale 5 accompagnato da una didascalia davvero romantica:

“QUELLA SERA ME LA RICORDO COME SE FOSSE IERI. E DA QUELLA SERA TU NON SEI MAI USCITO DAI MIEI PENSIERI E MAI NE USCIRAI”.

