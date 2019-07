‘Non è più come la prima volta’ Stefano De Martino spiazza Belen Rodriguez, l’amara rivelazione

Belen Rodriguez la bellissima showgirl argentina ghiacciata dal commento di Stefano De Martino su Instagram, ecco cosa è successo

La bellissima showgirl argentina Belen Rodriguez è tornata sui social più bella che mai. La giovane mamma di Santiago, continua a regalare ai suoi fan foto in bikini in questa stagione cosi calda, riscaldando a sua volta gli animi anche dei suoi numerosi fan.

Belen Rodrguez ghiacciata dal commento di Stefano

La straordinaria showgirl argentina, dopo la separazione da Stefano De Martino, ha avuto alti e bassi con diversi uomini, ma mai niente di serio. La giovane infatti, dopo poco è tornata all’attacco con il suo ex marito Stefano De Martino. I due infatti di nascosto hanno cercato di ripartire da zero e ricominciare di nuovo una relazione. Stefano e Belen, hanno cercato infatti di tenere nascosta la loro relazione nei primi tempi, ma non è stato possibile, l’occhio del gossip era già in agguato. I due infatti sono tornati insieme qualche mese fa anche per amore di Santiago il loro bambino.

Belen la foto su Instagram

La bella Rodriguez è molto attiva sui social, tanto che posta spesso e volentieri foto di lei in bikini, dove fa impazzire letteralmente i suoi fan. Ma a quanto pare a raffreddare i suoi entusiasmi è proprio Stefano De Martino che d’altra parte sul suo profilo social, posta una foto di lui mentre legge un libro, ma con una strada didascalia:

“Il tempo è passato, le cose sono cambiate ma il mio cuore resta lo stesso. Non è mai come la prima volta”.

Il commento del ballerino di certo non è passato inosservato ai fan più attenti. Nonostante fossero parole d’amore alcuni hanno visto nella didascalia qualcosa di strano.