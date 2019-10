“Lo avrei menato” Stefano De Martino sgarro in aereo: ‘rissa sfiorata’ Belen Rodriguez filma tutto

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, spiacevole disavventura in aereo per i due conduttori: ecco cosa è successo ai due in volo

La coppia più amate del mondo dello spettacolo Belen Rodrguez e Stefano De Martino fanno ancora parlare di loro due. I due infatti sarebbero sotto la luce dei riflettori a causa di una piccola disavventura in aereo.

Belen Rodrgiuez e Stefano disavventura in aereo

La bellissima coppia Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati sotto la luce dei riflettori. I due bellissimi sposi ormai fanno coppia fissa da tempo, anche se in passato hanno deciso di allontanarsi e lasciarsi per un po di mesi. Al momento corre voce infatti che due siano ritornati insieme più affiatati di prima, addirittura che Belen sarebbe incinta per la seconda volta. Ma la conferma da parte della conduttrice non è arrivata perciò rimangono solo ed insignificanti pettegolezzi del gossip. Insomma nonostante le dicerie, la loro relazione sembra andare a gonfie vele.

I due infatti in queste ultime ore hanno affrontato un lungo viaggio insieme su un lussuosissimo aereo. I due si presentano ai fan sereni e felici, ma il risveglio per i due non è stato per niente piacevole.

Belen e Stefano brutto risveglio in aereo per il conduttore

Pare infatti che nelle ultime storie della conduttrice, il giovane conduttore Stefano dorme beatamente con una mascherina sugli occhi, ma improvvisamente viene svegliato dallo steward dell’aereo. Sembra essere proprio uno scherzo organizzato da Belen, che insieme allo steward se la ride. Stefano nonostante il risveglio poco piacevole, sembra essere divertito dalla situazione, ma Belen nella didascalia del video afferma che al posto suo avrebbe reagito diversamente:

: ‘Io lo avrei menato come minimo’, scrive l’argentina, ‘Mio marito è il più gentile del mondo’

Insomma i due sembrano essere molto divertiti nonostante il risveglio poco carino da parte della bella Belen.