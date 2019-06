Belen Rodriguez guai con l’auto, Stefano De Martino costretto a chiamare i soccorsi – Foto

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno finalmente trovato un equilibrio di coppia. Si sono ritrovati ma poche ore c’è stato un ‘incidente di percorso’

Belen Rodriguez e Stefano De Martino in passato si sono allontanati per divergenze e problemi simili a quelli di molte altre coppie. I due però di recente si sono ritrovati e pare abbiano intenzioni molto serie.

Belen Rodriguez e il problemi con l’auto

L’ex ballerino di Amici, Stefano De Martino e la sua dolce metà, Belen Rodriguez era in giro in auto con la sua ex moglie quando è accaduto qualcosa di inaspettato che ha interrotto la loro escursione romantica. Belen ha avuto una giornata molto storta con la sua macchina prima bucando una gomma e poi rompendo il paraurti.

Stefano e Belen era a passeggio con il loro bellissimo fuoristrada per le strade di Milano, quando ad un certo punto, De Martino è stato costretto a scendere perché la vettura si muoveva con fatica.

Stefano De Martino chiama i soccorsi

Chiaramente l’auto non poteva andare avanti per molto così, avrebbe causato anche problemi in strada a chi era dietro di loro. Pertanto, il conduttore di Made in sud, è stato costretto a chiamare i soccorsi. Subito è arrivato un mezzo con le gomme nuove pronte per essere installate.

Il gommista in un giro di pochi minuti cambia lo pneumatico danneggiato e permette alla coppia di ripartire e godersi la dolce passeggiata. Ormai i due sono inseparabili. Da quando hanno ritrovato la sintonia nessuno li stacca più.

I due stanno addirittura pensando di sposarsi una seconda volta e magari mettere al mondo un altro bambino adesso che Santiago è grandicello e sente quasi il bisogno di un fratellino o di una sorellina. Sicuramente la volontà dei due non manca. Ecco le foto del settimanale Nuovo che mostrano quanto accaduto ai due.