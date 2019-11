Belen Rodriguez, un tizio le solleva la gonna: mutandine in bella vista, la gelosia di Stefano De Martino

View this post on Instagram

Oh yes!!!!! Ogni giorno me ne accorgo di più quanto possa essere sodisfacente amare il proprio lavoro, lo so, non è facile, ci vuole “fortuna”, ma lottate, non vi arrendete quando qualcuno vi dirà….ma cosa? ….Che lavoro vuoi fare? ….Non c’è la farai mai!!! Perdi solo del tempo!. Io non ci sto! Appassionatevi, cercate dentro di voi la propria vocazione, rischiate, buttatevi, siate coraggiosi! Il sentore migliore per capire se siete sulla strada giusta è proprio il benessere, quella sensazione di felicità che vi farà capire che siete sulla strada giusta!…… non permettete a nessuno di fermavi, di demoralizzarvi, se date rilevanza a discorsi negativi vi porteranno fuori strada. Combattete ogni giorno per i vostri obiettivi, provateci!!!! 🖤🖤🖤