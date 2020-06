In un difficilissimo momento della vita di Belen Rodriguez, in cui la storia d’amore con Stefano De Martino è naufragata, dalla sua pagina Instagram arriva tutta la sua malinconica e sofferenza.

Chi l’avrebbe mai supposto? Belen Rodriguez, la showgirl inossidabile e mangiatrice di uomini, sta soffrendo per amore. La trentacinquenne argentina, che ha iniziato a elaborare la fine della sua lunga relazione d’amore con Stefano De Martino, è consapevole che ad aspettarla ci sia un sentiero tortuoso.

Quando il cuore è infranto, un matrimonio è naufragato e non può essere recuperato, le giornate possono tramutarsi in un tunnel caratterizzato da malinconia, nostalgia e tristezza. Talvolta perfino apatia e insonnia.

In certi casi, chi soffre la fine di una storia d’amore può sprofondare nella malinconia più totale, chiudendosi in se stesso per non ribollire nell’amarezza. Poiché i silenzi di Belen Rodriguez sono stati interpretati come gli esiti visibili della sua sofferenza, la showgirl ha deciso di rompere il silenzio.

Belen Rodriguez, dal suo profilo Instagram arriva tutta la sua malinconica e amarezza

Alcuni giorni addietro Belen Rodriguez ha scritto una breve poesia d’amore sul suo profilo Instagram, senza specificare a chi fosse rivolta. Molti dei suoi followers hanno immediatamente pensato che i suoi versi d’amore fossero indirizzati all’ex coniuge Stefano De Martino.

In merito a tali enigmatici versi poetici della showgirl, la giornalista di DiPiù Tv Chiara Drachi si è così pronunciata:

“Belen, l’argentina ritenuta ‘mangiatrice di uomini’, si sta dimostrando una donna fragile che soffre per amore…”

La tristezza e la delusione della Rodriguez emergono sotto gli occhi di tutti, e come in un film, si ripercuotono sul suo essere. I suoi 9,5 milioni di fan vorrebbero vedere in lei una reazione diametralmente opposta, meno nostalgica e meno amara, piena di ottimismo. Sfortunatamente, almeno per il momento, non sembra questo il sentiero da lei intrapreso.