Beccata a farlo in un luogo pubblico, Belen Rodriguez ‘fuorilegge’, una multa salata per la showgirl se fosse stata beccata

Belen Rodriguez ‘fuorilegge’ è successo nei camerini con Stefano De Martino. La showgirl argentina l’ha fatto in un luogo pubblico e ha scatenato la polemica

La bellissima Belen Rodriguez in un modo o nell’altro finisce sempre sulla bocca del gossip (che sia per la sua seconda gravidanza o per le sue morbide forme). La giovane conduttrice e modella argentina, infatti, fa ancora parlare di sé, questa volta, per un piccolo errore che non è passato inosservato ai suoi attentissimi fan.

Belen Rodriguez in camerino con Stefano De Martino

Belen Rodriguez è una delle conduttrici più apprezzate e amate dal mondo dello spettacolo. La modella unita in matrimonio con Stefano De Martino, ha fatto di nuovo parlare di se, per un dettaglio che di certo non è passato inosservato. Belen infatti, era inseme a suo marito Stefano in un negozio di abbigliamento.

I due stavano provando degli abiti dallo stile vintage, ma qualcosa subito è saltato agli occhi attenti degli utenti. A quanto pare i due oltre a rinnovare il guardaroba, hanno commesso un vero e proprio reato che gli utenti de web hanno immediatamente notato.

Belen “fuorilegge”, scorrettezza in camerino

La bellissima Belen a quanto pare, oltre a provare vestiti vintage, ha commesso un vero e proprio reato. La showgirl infatti durante un pomeriggio di shopping, ha deciso di pubblicare, come ogni volta, delle instagram stories, ma un dettaglio non è passato inosservato.

Dalla foto pubblicata dalla showgirl, si nota benissimo che in mano la bella showgirl ha una sigaretta. Una scorrettezza che è balzata subito agli occhi dei fan, che hanno immediatamente commentato la foto:

“Ma non era vietato fumare nei luoghi chiusi?”

Molti infatti sono stati gli utenti che si sono lamentati dell’atteggiamento della conduttrice, altri invece, non ritengono cosi grave il gesto della showgirl.

Tuttavia Belen non ha rispettato la legge e molti utenti si sono scagliati contro di lei per l’esempio sbagliato che dai ai milioni di followers giovani che la seguono.