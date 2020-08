Belen Rodriguez, la mamma rompe il silenzio: ‘Le bugie fanno male per sempre’

Belen Rodriguez, l’amaro sfogo della mamma Veronica sui social: “La verità fa male una sola volta, mentre le bugie fanno male sempre”

Nelle ultime ore, il nome di Belen Rodriguez è nuovamente protagonista delle voci di gossip.

Questa volta, ad accendere i pettegolezzi attorno alla figura della showgirl argentina è lo sfogo della mamma che, a detta dei fan, pare sia indirizzato all’ex marito di sua figlia, Stefano De Martino: la donna chiarisce.

Belen Rodriguez, lo sfogo di mamma Veronica

Tra le coppie più chiacchierate dell’estate vi è, senza alcun dubbio, quella formata da Stefano De Martino e Belen Rodriguez. La notizia della loro separazione arriva come un fulmine al ciel sereno per i fan dell’amata coppia in quanto durante la quarantena sono apparsi, sui rispettivi profili Instagram, scatti in cui si mostravano felici e complici. Ma cosa è successo tra loro due? Non sono ancora stati resi noti i motivi della rottura ma è evidente che hanno scelto di prendere strade diverse. Nelle ultime settimane, la showgirl argentina è stata paparazzata in compagnia di un noto imprenditore napoletano e pare che tra loro due sia già finita. Stando alle ultime voci di gossip la modella, inoltre, avrebbe un nuovo corteggiatore, Michele Morrone.

In queste ore, sua mamma è stata protagonista di un duro sfogo su Instagram. A chi sono rivolte queste parole?

Le parole di Veronica sui social

Nel dettaglio, sull’account ufficiale della mamma di Belen Rodriguez si legge:

“non ti cercano” sono coloro a cui “non manchi”. E coloro a cui “non manchi, non ti vogliono bene. “Chi entra” nell’esistenza di una persona, ma che la stessa persona decide “chi rimane e chi no”.

E poi ha aggiunto:

“La verità fa male una sola volta, mentre le bugie fanno male sempre”. https://www.instagram.com/p/CDUDQTpCGLN/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

Il messaggio non è rivolto all’ex della figlia. A tal proposito, la donna ha precisato che si tratta semplicemente di una riflessione personale.