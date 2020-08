Belen Rodriguez, i jeans scivolano: l’intimo non copre abbastanza

La showgirl argentina si sfila i pantaloni e mostra le sue grazie: l’ultimo scatto di Belen Rodriguez toglie il respiro

Nelle calde giornate di fine agosto, Belen Rodriguez è protagonista dei social. La showgirl argentina è stata beccata mentre si sfila i pantaloni: lo scatto è da cardiopalmo.

Belen Rodriguez, la storia con Antonino Spinalbese

In questi mesi non si fa altro che parlare di Belen Rodriguez. La showgirl argentina, dopo aver ufficializzato la fine della storia d’amore con Stefano De Martino, è stata paparazzata in compagnia prima di un noto imprenditore napoletano e successivamente con Antonino Spinalbese, hair-stylist con sede a Milano. Pare che i due si siano conosciuti per puro caso: infatti, prima di partire per Ibiza, la modella ha scelto di recarsi dal parrucchiere ma la persona che solitamente cura il suo look non era disponibile. Un nuovo amore per lei? Non è dato saperlo ma si vocifera, inoltre, che il ballerino napoletano sia pronto per riconquistare la sua ex moglie.

Archiviate le voci di gossip, la bella argentina si mostra più bella che mai sui social. Nel suo ultimo scatto trapela perfettamente il suo fascino e la sua sensualità fuori dal comune.

La showgirl argentina si sfila i pantaloni sui social

La showgirl argentina torna sui social con uno scatto mozzafiato. Non molte ore fa, è apparso sul suo account IG un nuovo post che, in pochi minuti, è stato sommerso da like e commenti.

Il motivo è semplice: la conduttrice compare in intimo con slip e reggiseno, scatto reso sensuale dai pantaloni leggermente abbassati.

Il pubblico virtuale ringrazia per la visione.