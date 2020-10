Belen Rodriguez sfida la pandemia: immortalata per strada così

Belen Rodriguez non rispetta alcune misure chiave per il distanziamento sociale e il contenimento del virus. L’ultima foto postata sul suo profilo Instagram infiamma il popolo dei social.

Avremmo bisogno di contatto fisico più del solito. E invece ci ritroviamo a dover fare i conti il distanziamento sociale. È una realtà che all’improvviso ci appare inverosimile quella che stiamo vivendo, mantenendo la dovuta distanza con una soffocante mascherina sulle labbra.

Il Covid-19, nemico invisibile, ha stravolto la nostra quotidianità e anche la nostra affettività. Obbligati a rinunciare ad un abbraccio e ad un bacio, in virtù delle severe restrizioni anti contagio.

Belen Rodriguez non rispetta il distanziamento sociale: su Instagram si mostra così

Brutto scivolone per Belen Rodriguez. In barba alla distanza sociale di almeno due metri, la celebre showgirl ha condiviso un recente scatto fotografico che la ritrae per strada, avvinghiata al suo partner Antonino Spinalbese.

Nonostante sia stata predicata e ribadita l’importanza della distanza interpersonale per il contenimento del virus, la trentaseienne argentina si mostra ai suoi 9.7 milioni di followers mentre abbraccia calorosamente il suo fidanzato Antonino Spinalbese per le vie di Milano.

Il popolo del web punta il dito contro Belen Rodriguez

Com’era facilmente prevedibile, la foto di Belen Rodriguez ha sollevato numerose critiche riguardanti il mancato rispetto del distanziamento sociale in tempi di Covid. Il popolo dei social, oltremodo indignato, ritiene che il suo scatto fotografico sia un pugno nello stomaco.

Un vero e proprio schiaffo morale a tutti coloro che, giorno dopo giorno, si stanno impegnando a contenere l’inarrestabile diffusione del virus. Un cattivo esempio, a detta di alcuni detrattori della nota showgirl.