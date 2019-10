Belen Rodriguez tutta bagnata si toglie il costume: lo scatto incandescente al mare manda in tilt i fan

Belen Rodriguez senza veli nella sabbia sui social. Lo scatto bollente direttamente dalle Maldive infiamma il web

Belen Rodriguez è la showgirl più apprezzata nel campo televisivo. Spesso al centro del gossip attualmente si sta godendo una mini vacanza con il suo Stefano De Martino alle Maldive.

La conduttrice di ‘Tu si Que Vales’ in questi giorni, sta così infiammando il web attraverso un documentario fotografico inerente proprio alla vacanza ove mette in evidenza oltre a panorami e tramonti suggestivi anche il suo corpo mozzafiato.

L’ultimo scatto senza veli pubblicato poche ore fa ha mandato i fan in delirio. Scopriamo di più.

Belen Rodriguez senza veli su Instagram

In questi giorno come già accennato, la showgirl argentina e il conduttore di ‘Stasera tutto e possibile’ stanno godendo di qualche giorno di relax alle Maldive, alloggiando in un resort di lusso.

Molto seguiti sui social, i riflettori si sono accesi in via particolare su Belen Rodriguez la quale uno dopo l’altro sta pubblicando scatti davvero unici oltre che sensuali.

L’ultima foto, pubblicata tra le sue Stories la mostra completamente nuda coperta dalla sabbia bianca e leggera tipica delle spiagge dell’Oceano Indiano e dell’iconico arcipelago delle Maldive.

La Rodriguez stuzzica i fan

La showgirl argentina è una vera star sui social, e vanta quasi 9 milioni di follower i quali sono rimasti pietrificati dalla bellezza e sensualità, trasudante dall’ultimo scatto da lei condiviso pubblicamente, accompagnato dalla locuzione ‘Desnuda’, proprio a sottolineare di non essere coperta da nulla, se non da candidi granelli di sabbia bianca.

La foto, ad alto tasso erotico, pur non mostrando chiaramente le curve della conduttrice del talent show più seguito dagli italiani, ha comunque stimolato le loro fantasie.

Eccolo di seguito lo scatto pubblicato da Belen nelle Stories di IG, poche ore fa: