Belén Rodríguez il davanzale diventa enorme con la gravidanza – FOTO

Una foto che mostra le sue rotondità decisamente più voluminose da quando è rimasta incinta: Belén Rodríguez è incantevole.

Un primo piano che ha fatto subito impazzire gli utenti social. La bella Belén Rodríguez con le sue forma da prémaman è davvero incantevole.

Le sue forme sono sempre state più che prosperose. La gravidanza non fa altro che metterle ancora di più in evidenza.

In attesa del parto, la showgirl argentina si gode un po’ di relax e qualche cena all’aperto con il suo Antonino Spinalbese e la sua adorabile e numerosa famiglia.

LEGGI ANCHE –> Aurora Ramazzotti senza vergogna mostra il nuovo vibr**ore: ‘Ha il telecomando’

Belén Rodríguez, il seno più prosperoso per la gravidanza

Sa essere super sensuale anche col pancione Belen Rodriguez. La showgirl per adesso è lontana dai riflettori. Vuole viversi questi momenti in famiglia senza stress lavorativi, com’è giusto che sia.

Sicuramente, avendo lavorato molto in passato, può concedersi dei mesi di totale relax. In compenso però, la ex di De Martino è molto attiva sui social.

Non perde occasione, infatti, per mostrare la sua vita in dolce attesa per la seconda volta. Non mancano stories d’amore, post dal tratto poetico ed enigmatico e alcuni dalle note pubblicitarie.

Non passano inosservati però i suoi selfie: in particolar modo, l’ultimo, in cui le sue curve sono ben voluminose.

Belen in dolce attesa

Non vedeva l’ora di diventare mamma per la seconda volta Belén. Il suo istinto materno è molto sviluppato e lei non è ha mai fatto mistero. Con Stefano le cose non dono andate per il meglio ma questo non ha fatto decadere in lei la voglia di avere un secondo bambino.

La showgirl voleva una femminuccia e il suo desiderio più grande è stato esaudito. Antonino, il suo compagno, la fa sentire molto amata e non manca di coccolarla in questo momento magico e molto delicato.