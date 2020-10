Belen Rodriguez, farfallina in primo piano: il selfie allo specchio è audace

La showgirl argentina si mostra senza vestiti sui social: il selfie allo specchio stuzzica la fantasia dei seguaci

Le sue ultime stories su Instagram hanno lasciato i follower senza respiro. Belen Rodriguez si mostra solo con l’intimo: il selfie allo specchio è caliente!

Belen Rodriguez, selfie allo specchio

La splendida Belen Rodriguez continua ad essere protagonista delle riviste di cronaca rosa. Dopo l’addio a Stefano De Martino, la showgirl argentina ha fatto parlare per il suo presunto flirt con un noto hair stylist di Milano, Antonino Spinalbese.

Pare che tra i due le cose si stanno facendo serie anche se la loro differenza d’età sembra far storcere il naso ad alcuni utenti. Di recente, sotto un post del parrucchiere, sono apparsi una serie di messaggi in cui si criticava la Rodriguez per aver scelto un ragazzo di 11 anni più giovane di lei. Ad ogni modo, la modella ha scelto di non rispondere a queste critiche e di vivere serenamente questa nuova storia d’amore.

Oggi, l’ex moglie del ballerino partenopeo appare serena e più bella che mai. Tramite stories, ha condiviso uno scatto che ha immediatamente innalzato le temperature. Ebbene sì, la conduttrice di Tu sì que vales si mostra senza vestiti!

Il selfie allo specchio è bollente

La showgirl argentina ha scelto di mostrarsi in tutto il suo splendore. In queste ore, sono apparse una serie di IG stories che hanno immediatamente catturato l’attenzione del suo pubblico virtuale.

Belen Rodriguez si mostra senza vestiti ed indossa solo intimo di colore arancione che risalta perfettamente le sue forme da capogiro. Ma il vero protagonista dello scatto è il suo prorompente lato B: