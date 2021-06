Belen Rodriguez, la scollatura esplode: la foto bollente fa il pieno di like

Belen Rodriguez sensuale sui social, la scollatura è mozzafiato: le curve esplosive della showgirl argentina infiammano Instagram.

La bellissima Showgirl argentina è tornata ad incantare i suoi fan sui social con uno scatto dalle sfumature sensuali.

Attivissima sui social, dove è seguita da oltre 10milioni di follower, negli ultimi mesi ama condividere oltre che la sua vita professionale anche il suo privato, in particolare i dettagli sulla sua seconda gravidanza.

Prestissimo infatti arriverà la piccola Luna Marie, attesissima non solo da mamma e papà, ma anche dal suo big brother, Santiago di 8 anni, il quale non vede l’ora di conoscerla e stringerla tra le sue braccia.

Nonostante lo stato interessante, la showgirl argentina non ha messo però da parte il lavoro, dedicandosi come di consueto alle sponsorizzazioni di capi d’abbigliamento e gioielli.

Belen Rodriguez fa impazzire tutti: ”Una dea”

”Il tempo per te non passa mai” scrive uno degli utenti sotto lo scatto che pochissime ore fa ha mandato in visibilio Instagram.

Bellissima e dalle curve mozzafiato, la compagna di Antonino Spinalbese, ha pubblicato uno degli scatti inerenti alla nuova collezione di gioielli del brand DoDo Jowels.

Fasciata da un’attillatissimo abito di pelle color cuoio, l’occhio degli utenti, è sprofondato tra le forme esplosive della seducente showgirl.

La scollatura vertiginosa infatti mette in evidenza il decollète abbondante di Belu, stuzzicando le fantasie degli utenti.

Lo scatto sensuale fa il pieno di Like

Con oltre 65mila like in poche ore, l’ultima foto postata da Belen Rodriguez, è tra le più cliccate del suo profilo.

Centinaia i commenti da parte degli utenti i quali non hanno potuto fare a meno di omaggiare la sua bellezza senza tempo e di farle i migliori auguri per l‘arrivo della bambina previsto tra pochissime settimane:

”Una dea”

e ancora:

”Senza parole, sei bellissima”

ha scritto un altro utente.

Uno scatto che ha letteralmente disarmato tutti con la sua bellezza semplice!