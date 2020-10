Lo scatto pubblicato dal fidanzato della showgirl argentina scatena la rete: lui l’accarezza e qualcosa si alza, fan increduli.

Belen Rodriguez ha sempre i riflettori puntati addosso. Di recente, ha fatto molto parlare uno scatto pubblicato dal suo nuovo fidanzato, Antonino Spinalbese.

In una delle ultime foto, la coppia è immortalata in un momento intimo: lui accarezza la showgirl argentina ma un dettaglio bollente non passa inosservato, fan basiti.

Belen Rodriguez, la love story con Antonino

Oltre ad essere uno dei volti più amati del piccolo schermo, Belen Rodriguez è amatissima anche sui social. Il suo account IG, infatti, vanta oltre 9 milioni di follower con i quali è solita condividere i momenti più importanti della sua vita quotidiana. Una vita costantemente sotto la lente di ingrandimento, quella della nota conduttrice.

Negli ultimi mesi, è stata la protagonista delle riviste di gossip per la sua separazione con Stefano De Martino. Dopo l’addio al ballerino napoletano, la giovane sembra aver ritrovato il sorriso e la spensieratezza insieme ad un noto hair stylist di Milano, Antonino Spinalbese. Sembra, inoltre, che le cose tra i due siano serie tanto da presentare il 25 enne al piccolo Santiago.

Di recente, sull’account IG del giovane, è apparso uno scatto che ha fatto impazzire il web: la coppia beccata in un ‘momento intimo‘.

Beccati in un momento intimo

La foto in bianco e nero ritrae la coppia seduta su un divano. Dallo scatto si nota che il giovane l’accarezza e lei imbarazzata nasconde il viso tra le mani. Pare, infatti, che il giovane non rimane indifferente e lo si può notare da un dettaglio piuttosto imbarazzante. Insomma, qualcosa si nota. E questo basta per scatenare alcuni utenti.

Come spesso accade, il post del giovane è finito nel mirino delle critiche. Alcuni credono che sia irrispettoso pubblicare una foto simile nei confronti della showgirl argentina. Altri invece affermano che insieme formano una bellissima coppia.