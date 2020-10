Belen Rodriguez, grande delusione: ‘Santiago bocciato alla famosa scuola di Milano’

Una brutta tegola per l’ex coppia. Evidentemente, le tensioni di coppia hanno giocato un brutto scherzo al piccolo Santiago.

Il primo provino del figlio della coppia formata da Belen Rodriguez e Stefano De Martino non sembra essere andato bene.

Come il papà, il piccolo Santiago ha una grande passione per la danza. Tuttavia, sembra che abbia dovuto incassare il primo ‘no’ dopo un provino presso La Scala di Milano.

Belen e Stefano, il provino di Santiago

Una delle coppie più chiacchierate del mondo dello spettacolo è, senza alcun dubbio quella formata da Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Dopi vari tiri e molla, i due sono tornati insieme lo scorso anno e, durante la quarantena, si sono mostrati più felici che mai. Nel 2013, sono diventati genitori del piccolo Santiago.

La notizia della loro separazione è giunta come un fulmine a ciel sereno e pare, al momento, non ci sia nemmeno la possibilità di una ritorno di fiamma. La showgirl argentina sembra aver ritrovato il sorriso insieme ad un noto hairstylist di Milano, Antonino Spinalbese.

Il piccolo della famiglia ha, sin dai primi anni, dimostrato un grande talento e, come il papà, ha ereditato la passione per la danza. Ma pare che il primo provino non sia andato andato nei migliore dei modi.

Il piccolo rifiutato da La Scala di Milano

Stando alle ultime notizie di gossip, il figlio di Belen e Stefano avrebbe partecipato a delle audizioni presso La Scala di Milano. I provini però non sarebbero andati bene per Santiago, tanto da essere scartato.

E’ giovane e ha tutto il tempo davanti per dimostrare il suo grande talento e raggiungere brillantemente ogni suo obiettivo.