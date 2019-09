Belen Rodriguez, il gesto maleducato di Santiago nella bufera: ‘Insegnagli l’educazione’

Belen Rodriguez ‘cattiva mamma’, la showgirl nella bufera per il gesto maleducato di Santiago. Ecco che cosa è accaduto

Belen Rodriguez è tra le showgirl più amate e attive sui social. Dopo il suo ritorno con Stefano De Martino, ama condividere con i suoi fan stralci del suo quotidiano con la sua famiglia riunita e felice.

Al centro dell’attenzione il primo giorno di scuola di Santiago, il quale frequenterà un prestigioso istituto a Saint. Moritz in Svizzera.

Nulla di eclatante se non fosse per quel dettaglio non passato inosservato e che ha alzato un assurdo polverone.

Belen Rodriguez nella bufera

Belen Rodriguez in queste ultime ore è stata attaccata dagli haters, dopo il suo ultimo post su instagram.

La moglie di Stefano De Martino, ha voluto condivider con chi la segue uno scatto dolcissimo, che ritrae il suo piccolo Santiago fuori l’istituto a Saint Moritz per il suo primo giorno di scuola primaria.

Ma il dettaglio della foto in bianco e nero non passa inosservato. Alcuni utenti segnalano infatti il ‘gesto maleducato’ di Santiago invitando la bella argentina ad insegnargli l’educazione prima di pensare a pubblicare le foto sui social.

Il gesto ‘maleducato di Santiago’

Il piccolo nella tenera e allo stesso tempo malinconica foto, appare in piedi su di una panchina.

Una delle utenti ha fatto così notare che non è buona educazione salire con le scarpette li dove, altre persone si siedono:

‘Bellissima foto del bimbo. Ma inizia a insegnare a tuo figlio l’educazione. Dove si siedono le persone non si sale con i piedi’

Di contro, altri utenti hanno commentato in difesa della mamma di Santiago, sottolineando quanto spesso ci si appiglia sulle ‘cavolate’, pur di trovare il pelo nell’uovo.

Al momento Belen Rodriguez non ha mostrato alcuna reazione a riguardo. Nel frattempo non possiamo che unirci all’enorme in bocca al lupo per il suo percorso scolastico.

Ecco lo scatto che ha scatenato gli haters: