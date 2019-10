Belen Rodriguez non è riuscita a trattenere l’emozione. La showgirl a Tu sì que vales, dopo un errore è stata bacchettata da Maria De Filippi

Belen Rodriguez, durante la puntata di Tu sì que vales, andata in onda ieri in prima serata non è riuscita a trattenere le lacrime. La showgirl argentina è stata tradita dal suo accento e dalla sua lingua, Maria De Filippi non gliela ha fatta passare.

Maria De Filippi bacchetta Belen, le lacrime dopo l’esibizione

Un bel rapporto quello che lega Maria De Filippi e Belen Rodriguez. Le due sono molto amiche oltre che colleghe e, infatti, è proprio per questo che Maria è sempre sincera con lei. Nella seconda puntata, infatti, non è passato inosservato il suo rimprovero. La showgirl, infatti, ha sbagliato a dire una parolina: riassunto. Piuttosto che dirlo nella maniera giusta, Belen ha detto assunto.

Lo spagnolo è sempre la sua lingua madre. E’ successo tutto nei primi minuti di presentazione. La Rodriguez, ovviamente, conoscendo Maria non si è minimamente non si è offesa e ha pronunciato di nuovo la parola ma questa volta in modo corretto:

“Purtroppo lo spagnolo esce sempre fuori. E sto facendo pure dizione…”

Così si è difesa la conduttrice del programma Mediaset.

Belen Rodriguez in lacrime per l’esibizione di Danila

Subito dopo il rimprovero della De Filippi (sempre protettiva e mamma con chi adora, basti pensare ai gesti per Emma Marrone), Belen si è sciolta in un pianto per un’esibizione molto toccante: una delle concorrenti della seconda puntata di Tu sì que vales 2019.

Danila, una donna di 67 anni ha cominciato a prendere lezioni di pole dance da poco tempo e ha deciso di esibirsi davanti a tutti per dimostrare che, in fondo, non è mai troppo tardi. Il discorso della donna, che non ha avuto una vita facile, ha commosso parecchio Belen che si è sciolta in lacrime. La showgirl ha anche spiegato il motivo delle sue lacrime:

“Mi sono commossa perché Danila ha ragione, a volte con un piccolo gesto si può cambiare tutto. Capita a ognuno di noi di attraversa un momento difficile, complicato, e non riusciamo a capire che la felicità è a portata di mano”

Probabilmente, con queste parole Belen ha fatto riferimento alla passata crisi con Stefano De Martino.