Belen Rodriguez nella bufera, regalo da 30.000€: non ci crederete – FOTO

Un regalo costosissimo che Belen Rodriguez si è concessa, spendendo 30 mila euro. Sapete di cosa si tratta? Non ci crederete.

Belen Rodriguez ama la moda e lo si può appurare dai numerosi scatti che posta sui social, sia perché è testimonial di diversi brand, sia perché adora indossare capi di abbigliamento e accessori haute couture.

In uno dei suoi ultimi post su Instagram, la modella e showgirl argentina ha mostrato un accessorio che adora e per il quale ha speso un bel po’ di soldi, precisamente 30 mila euro.

Tutti sono rimasti a bocca aperta nel vedere il nuovo acquisto della meravigliosa argentina. Ecco cosa ha comprato Belen per poi postarlo sui social.

Belen Rodriguez, l’acquisto da 30 mila euro della showgirl

Su Instagram, Belen Rodriguez ha postato una nuova foto in cui mostra il suo pazzo acquisto che le è costato ben 30 mila euro. I fan sono rimasti veramente senza parole.

Ecco la foto:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Come potete vedere dall’immagine, la showgirl ha acquistato una borsa vintage dall’elevato valore economico, che si è concessa, visto il grande amore che nutre verso il mondo della moda.

In molti hanno messo mi piace al post: alcuni hanno semplicemente ammirato lo scatto e il suo contenuto, altri hanno criticato la borsa, considerandola un po’ brutta.

Belen, frangia sì o no?

Sempre su Instagram, la showgirl argentina ha chiesto ai suoi follower un consiglio. La modella, infatti, vorrebbe fare la frangia, ma è molto indecisa.

Pertanto, ha postato una foto su Instagram in cui si mostra con una frangia finta per mostrare ai seguaci come sarebbe il suo look se tagliasse la frangetta.

Ecco lo scatto:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)



Una pioggia di cuoricini ha inondato la foto: i fan adorano Belen con o senza frangetta, pertanto, Belen può sceglierla se farla o meno, tanto i suoi follower l’apprezzeranno in ogni caso.