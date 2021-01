Belén Rodríguez, la PROVA regina della gravidanza – FOTO

Arrivano le prove che dimostrerebbero che la showgirl argentina sia incinta del fidanzato, l’hair stylist Antonio Spinalbese.

Sul web, circolano ormai da settimane in maniera intensa le voci sulla presunta gravidanza di Belén Rodríguez.

La showgirl, dopo l’addio al ballerino Stefano De Martino, sta vivendo la sua storia d’amore con Antonio Spinalbese, con il quale si mostra spesso sui social.

Dopo varie indiscrezioni sullo stato interessante di Belén, arrivano ora le prove che dimostrerebbero la veridicità della gravidanza.

Le foto smascherano Belén Rodríguez

Da qualche ora, circolano sul web alcuni scatti che smaschererebbero Belén Rodríguez.

A postarle è stata la stessa showgirl, attraverso le sue storie di Instagram.

Questi scatti sono un nuovo importante elemento che proverebbe lo stato interessante della conduttrice argentina.

La 36enne si è mostrata in ascensore con addosso un cappotto nero.

I suoi fan sono riusciti a scorgere un certo rigonfiamento all’altezza del ventre, che potrebbe provare la gravidanza.

Le parole della showgirl: “Sono felicissima, non desideravo altro.”

Una seconda prova che la conduttrice sia incinta sarebbe data da una dichiarazione avanzata di recente.

Da giorni circolano sul web le parole che la showgirl argentina avrebbe pronunciato dopo un’intervista per un noto settimanale:

“Sono felice, non desideravo altro.”

L’intervista in questione è proprio quella relativa alla gravidanza.

Nonostante la conduttrice abbia smentito di aver pronunciato il virgolettato in questione, non ha proferito parola sullo stato interessante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Ciò fa pensare ai suoi fan che la conduttrice non voglia, al momento, far sapere della gravidanza.

Belén Rodríguez non ha negato di essere incinta, ma non lo ha neppure confermato. Per ulteriori aggiornamenti non rimane che attendere nuove dichiarazioni da parte dell’amatissima showgirl.